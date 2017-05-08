В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

13:00, 8 мая 2017
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В понедельник, 8 мая, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На юго-западе Китая произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 км на северо-запад от города Токаче-Нуэво. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 апреля в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.

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