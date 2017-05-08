Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке и в центре - до +24°. На юге страны температура до +22°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +16°. В северных регионах до +24°.
Во вторник, 9 мая, на востоке и западе Украины пройдут дожди. Днем на юге до +22°, в остальных регионах +8°...+20°.
В среду, 10 мая, в стране ожидается небольшая облачность. Днем теплее всего будет на юге - до +17°.
В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+10°, днем на юге до +20°.
В пятницу на юге и востоке пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+19°.
13 и 14 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +3°, на остальной территории +6°…+12°. Днем температура по стране +13°...+20°. В воскресенье ночью на севере до +4°, днем в Украине +13°...+20°.
Народный прогноз
8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь. 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
В Украине сегодня пройдут дожди, на западе ожидается похолодание (карта)
10 мая – Семен Ранопашец. Во всех регионах Руси начиналась пахота.
11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным. 12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.
13 мая – Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май – это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай. 14 мая – Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян – вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°