Спасатели предупреждают о грозовых дождях и сильном ветре в Украине

Сегодня, 8 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.

В Украине ожидаются грозовые дожди / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Ночью 8 мая в западной части, днем 8 мая в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС предупреждали о заморозках в Украине.

В частности, 10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.