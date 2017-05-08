Ливни привели к наводнению на юге Китая

10:28, 8 мая 2017
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Сильные ливни, которые обрушились 7 мая на китайский город Гуанчжоу, привели к подтоплению нескольких районов.

Наводнение в Китае / Reuters
Наводнение в Китае / Reuters

Дожди вызвали сход оползней в горах, а также затопили нескольких поселков на севере мегаполиса, передает Xinhua со ссылкой на местные метеорологические службы.

В Северной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Всего в городе обрушилось 172 постройки, 6925 человек были эвакуированы.

В районах Хуаду, Хуанпу и Цзэнчэн выпало до 250 мм осадков. В районе Хуаду оказались затопленными 16 деревень, было эвакуировано 1380 человек, обрушилось 109 построек. В районе Цзэнчэн было эвакуировано 2050 человек.

По прогнозам метеорологов, 8 и 9 мая во многих районах провинции Гуандун будут идти дожди разной интенсивности.

Напомним, два человека стали жертвами масштабного наводнения в американском штате Северная Каролина.

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