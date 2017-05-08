На Львовщине выпал град, за считанные минуты покрыл всю улицу (видео)

09:40, 8 мая 2017
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В Украину надвигаются дожди с похолоданием.

На Львовщине выпал обильный град / Скриншот
На Львовщине выпал град / Скриншот

Львовскую область засыпало градом. Обильные осадки, в частности, засняли жители поселка городского типа Новый Яричев.

На западе Украины сегодня пройдут сильные дожди с градом

За несколько минут град покрыл всю улицу, об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая практически по всей Украине пройдут дожди, на западе похолодает. На востоке дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.

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