В Украину 10 мая вернутся заморозки - ГСЧС

09:30, 8 мая 2017
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В течение 10-11 мая во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украину вернутся заморозки / moldova24.net
В Украину вернутся заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°", - говорится в сообщении.

Также 10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

Напомним, 8 мая практически по всей Украине пройдут дожди, на западе похолодает.

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