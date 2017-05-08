В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +20°

08:30, 8 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 мая в столице пройдет дождь, днем до +20°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:21, а зайдет в 20:27. 

Как сообщал УНИАН, 8 мая практически по всей Украине пройдут дожди, на западе похолодает.

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