В Украине сегодня пройдут дожди, на западе ожидается похолодание (карта)

08:00, 8 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая практически по всей Украине пройдут дожди, на западе похолодает.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке ливни, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.

На западе Украины в понедельник пройдет дождь и похолодает.

В северных областях ожидаются сильные дожди, температура - до +24°. В центре Украины также продут дожди. Температура днем до +25°.

Прогноз на 8 мая / УНИАН
Прогноз на 8 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

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