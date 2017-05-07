В Украине 7-8 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности

10:45, 7 мая 2017
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Пожарная опасность ожидается по всей территории, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей.

В Украине 7-8 мая будет преобладать высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7-8 мая в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.

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