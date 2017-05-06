В Киеве ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности

Граждан призывают максимально осторожно обращаться с огнем, а особенно в лесопарковых зонах.

Пожарная опасность в столице будет сохраняться в течение выходных / фото ГСЧС

В Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«С 6 до 7 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В связи с этим, киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. В случае возникновения пожара необходимо позвонить на «101».