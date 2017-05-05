На запад и крайний север Украины вернутся ночные заморозки - синоптик (карта)

Заморозки не спешат покидать Украину.

Заморозки ожидаются в ночное время / фото facebook.com/tala.didenko

В ночное время на западе Украины и на крайнем севере в течение 9-11 мая ожидаются заморозки. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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"В ночное время 9, 10 и 11 мая в западных областях Украины и на крайнем севере похолодает до заморозков. Преимущественно на почве, но не исключено, что и в воздухе", - говорится в ее сообщении.

Также синоптик опубликовала карту прогноза ночной температуры на 10 мая, на которой синий цвет - ноль и ниже.

"То похолодание 8-9 мая, теперь - еще и заморозки", - добавила Диденко.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные во всех регионах Украины сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.