Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

В течение 6-8 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками 6 - 8 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м, без негативных последствий", - говорится в повідолменні.

Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.