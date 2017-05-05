Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

16:01, 5 мая 2017
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В течение 6-8 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

galleryua.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками 6 - 8 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м, без негативных последствий", - говорится в повідолменні.

Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

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