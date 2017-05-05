В Украине сохраняется высокая пожарная опасность

14:32, 5 мая 2017
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До конца недели во многих регионах Украины будет сохраняться высокая пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На выходных в Украине будет тепло, однако на западе пройдут дожди с грозами (карта)

"По данным Укргидрометцентра, 5-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

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