Северо-запад Китая накрыла снежная буря, погибли двое туристов

13:01, 5 мая 2017
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В результате снежной бури в китайской провинции Шэньси погибли двое туристов, еще один пропал без вести. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили местные спасатели, передает Xinhua.

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Группа из восьми пеших туристов попала в снежную бурю во время перехода через гору Тайбайшань на территории города Баоди.

На данный момент спасатели обнаружили тела двух погибших, еще один числится пропавшим без вести. Личности пострадавших пока не установлены. Пятеро туристов выжили.

Не исключено, что большое число людей могло пропасть без вести, поскольку в праздничные дни было еще несколько туристических групп пересекающих горный хребет Циньлин.

Напомним, на горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.

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