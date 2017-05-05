На выходных в Украине будет тепло, однако на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +13°...+25°.
Во Львове завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье ожидаются осадки, +9°...+18°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +20°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +23°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье +10°...+22°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +11°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +8°...+22°. В воскресенье +9°...+21°, ясно и без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура до +22°.
В Краматорске в субботу ясно и без осадков, температура ночью +6°, днем +20°. В воскресенье температура до +23°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +20°. В воскресенье +11°...+23°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +9°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу ожидается гроза, температура до +20°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ожидаются осадки, +20°, в воскресенье возможен дождь, температура воздуха +8° …+18°.
В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем до +18°. В воскресенье солнечно, до +18°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +10° …+20°, в воскресенье до +22°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°