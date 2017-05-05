На выходных в Украине будет тепло, однако на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +13°...+25°.

Во Львове завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье ожидаются осадки, +9°...+18°.

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В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +20°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +23°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье +10°...+22°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +11°...+22°, без осадков.

Прогноз на 6 мая / УНИАН

Прогноз на 7 мая / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +8°...+22°. В воскресенье +9°...+21°, ясно и без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура до +22°.

В Краматорске в субботу ясно и без осадков, температура ночью +6°, днем +20°. В воскресенье температура до +23°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +20°. В воскресенье +11°...+23°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +9°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу ожидается гроза, температура до +20°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +20°, в воскресенье возможен дождь, температура воздуха +8° …+18°.

В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем до +18°. В воскресенье солнечно, до +18°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +10° …+20°, в воскресенье до +22°.

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