В Кыргызстане прекращены поиски тел погибших под оползнем

Поиски тел погибших под оползнем в Ошской области Кыргызстана прекращены.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

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Оползень сошел 29 апреля на юге республики в селе Аюу Ошской области. В результате земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека, больше половины - дети. Все они погибли.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

Напомним, из-за продолжительных дождей на участке скоростной автострады Ляньюньган - Хоргос в местечке Гоцзыгоу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сошел оползень.