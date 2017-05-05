В Кыргызстане прекращены поиски тел погибших под оползнем

11:29, 5 мая 2017
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Поиски тел погибших под оползнем в Ошской области Кыргызстана прекращены.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

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Оползень сошел 29 апреля на юге республики в селе Аюу Ошской области. В результате земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека, больше половины - дети. Все они погибли.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

Напомним, из-за продолжительных дождей на участке скоростной автострады Ляньюньган - Хоргос в местечке Гоцзыгоу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сошел оползень.

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