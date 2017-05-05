На западе Украины сегодня пройдут сильные дожди с градом

10:30, 5 мая 2017
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В пятницу, 5 мая, во многих регионах Украины пройдут сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)

"В течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Также утром и днем 5 мая в Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях пройдут сильные дожди.

Напомним, 5 мая в столице без осадков, днем до +21°.

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