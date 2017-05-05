На юго-западе Китая произошло землетрясение

09:32, 5 мая 2017
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В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, передает Xinhua.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло мощное землетрясение

Там уточнили, что землетрясение произошло 5 мая в уезде Гунсянь города Ибинь. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 28,19 градуса северной широты и 104,87 градуса восточной долготы.

Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Напомним, в четверг, 4 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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