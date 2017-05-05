В Киеве сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +21°

08:30, 5 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +16°. Ветер восточный, до 4.1 м/с.

Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде в Украине

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:23. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

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