В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

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На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +24°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет дождь. В Ривненской области днем потеплеет до +24°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +21°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.

Прогноз на 5 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 мая – День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут".

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