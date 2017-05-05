В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +25°.
На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +24°.
На западе Украины в пятницу местами пройдет дождь. В Ривненской области днем потеплеет до +24°.
В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +21°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 5 мая – День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут".
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+18°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+17°... +8°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей