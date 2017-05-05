В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)

08:04, 5 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +24°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет дождь. В Ривненской области днем потеплеет до +24°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +21°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.

Прогноз на 5 мая / УНИАН
Прогноз на 5 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 мая – День Луки.  Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут".

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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