Синоптик дала прогноз погоды на открытие Евровидения-2017
7 мая, в день открытия Евровидения-2017, в Киеве прогнозируется теплая погода.
На сегодняшний день, по предварительным прогнозам, 7 мая днем в Киеве будет очень тепло, до +25°. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра днем до +21°, без осадков
Днем 7 мая преимущественно без осадков, к вечеру вероятность дождя увеличивается. А уже на следующий день в столице ожидается существенное осложнение погоды - ливни и похолодание, кроме того, будет сильный ветер.
"9 мая в столице холодная и облачная погода продолжится", - прогнозирует синоптик.
Как сообщала Диденко ранее, с 8 мая в Украине значительно похолодает - до +8+13°.
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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