Синоптик дала прогноз погоды на открытие Евровидения-2017

20:41, 4 мая 2017
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7 мая, в день открытия Евровидения-2017, в Киеве прогнозируется теплая погода.

Евровидение-2017 откроется 7 мая / REUTERS
Евровидение-2017 откроется 7 мая / REUTERS

На сегодняшний день, по предварительным прогнозам, 7 мая днем в Киеве будет очень тепло, до +25°. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра днем до +21°, без осадков

Днем 7 мая преимущественно без осадков, к вечеру вероятность дождя увеличивается. А уже на следующий день в столице ожидается существенное осложнение погоды - ливни и похолодание, кроме того, будет сильный ветер.

"9 мая в столице холодная и облачная погода продолжится", - прогнозирует синоптик.

Как сообщала Диденко ранее, с 8 мая в Украине значительно похолодает - до +8+13°.

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