Синоптики рассказали, какой будет погода на Львовщине в выходные
В пятницу возможны местами сильные ливни, грозы, местами град.
По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, завтра по территории Львовской области и города Львова ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалы 15 – 20 м/с, град. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
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Завтра, 5 мая, во Львове прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные ливни. Грозы, местами град. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, местами шквалы 15 – 20 м/сек. Температура воздуха ночью 6 – 11° тепла, днем 16 – 21° тепла. Видимость в тумане и осадках 500 – 1000 м, местами в осадках 200 – 500 м.
В субботу, 6 мая, ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/сек. Температура воздуха ночью 6 – 11° тепла, днем 17 – 22° тепла.
В воскресенье, 7 мая, ночью местами, утром и днем по всей территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5 – 10 м/сек. Температура воздуха ночью 8 – 13° тепла, днем 17 – 22° тепла.
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