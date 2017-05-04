В Киеве завтра днем до +21°, без осадков

17:00, 4 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 мая, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра до УНИАН
В Киеве завтра до +21° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде в Украине

Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:23. 

Как сообщал УНИАН, 5 мая на западе Украины пройдут дожди, местами потеплеет до +25°.

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