В Киеве завтра днем до +21°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 мая, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра до +21° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:23.

Как сообщал УНИАН, 5 мая на западе Украины пройдут дожди, местами потеплеет до +25°.

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