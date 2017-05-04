Завтра в Украине сохранится теплая погода, в западных областях пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая на западе Украины пройдут дожди, местами потеплеет до +25°.

В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Одесской области температура до +25°.

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На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет в Ривненской области - до +25°.

В северных областях без осадков, температура - до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".

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