Завтра в Украине сохранится теплая погода, в западных областях пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 4 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая на западе Украины пройдут дожди, местами потеплеет до +25°.

В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН
В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Одесской области температура до +25°.

Спасатели предупреждают о сильных дождях и ветре в Украине

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет в Ривненской области - до +25°.

В северных областях без осадков, температура - до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".

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