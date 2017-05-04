Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде в Украине

15:31, 4 мая 2017
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В течение 4-5 мая во многих регионах Украины пройдут дожди.

В Украине ожидаются сильные дожди / volynnews.com
В Украине ожидаются сильные дожди / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +25°

В частности, до конца суток 4 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, в течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях пройдут сильные дожди.

Напомним, с 8 мая в Украине ожидается похолодание.

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