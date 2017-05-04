В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3

14:31, 4 мая 2017
1700
0

В четверг, 4 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км на юго-восток от города Пукальпа. Очаг землетрясения залегал на глубине 149,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 апреля в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей