Горный оползень сошел на скоростную трассу на западе Китая
Из-за продолжительных дождей на участке скоростной автострады Ляньюньган - Хоргос в местечке Гоцзыгоу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сошел оползень.
В результате происшествия никто не пострадал, передает Xinhua.
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После схода оползня на мосте Гоукоу протяженностью более 130 м образовался завал длиной 80 м, шириной 25 м и средней высотой 3 м. Двустороннее движение транспорта в направлении Илийской долины было прервано.
Отмечается, что на место происшествия были переброшены машины и спасательная техника. Удалось спасти более 50 человек.
На данный момент движение транспорта по аварийному участку восстановлено.
Напомним, около 60 человек обратились за медицинской помощью после схода оползня в селе Аю Ошской области Кыргызстана.
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