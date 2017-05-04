На реках западной Украины ожидается подъем уровней воды

12:31, 4 мая 2017
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В четверг, 4 мая, на западе Украины ожидается подъем уровней воды в реках.

УНИАН
На западе Украины ожидается подъем уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"4 мая из-за осадков на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,8 м, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 4-7 мая в Украине ожидается высокая пожарная опасность.

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