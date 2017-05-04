На севере Китая бушует масштабный лесной пожар
В горах Большого Хингана (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) бушует лесной пожар.
Сейчас с огнем борются 7765 человек, передает Xinhua со ссылкой на противопожарный штаб автономного района.
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Общая площадь охваченных огнем территорий составляет 5 тыс. га. Работа по ликвидации источников возгорания осложнена сильными ветрами и изменениями их направлений, жаркой погодой, а также распространением в районах пожаров легковоспламеняющихся сухих растений.
Для борьбы с огнем дополнительно будут задействованы 12 грузовых самолетов. Также к очагам возгорания будут направлены 600 пожарников из соседней провинции Хэйлунцзян.
Напомним, в центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.
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