На севере Китая бушует масштабный лесной пожар

В горах Большого Хингана (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) бушует лесной пожар.

Лесной пожар в Китае / Xinhua

Сейчас с огнем борются 7765 человек, передает Xinhua со ссылкой на противопожарный штаб автономного района.

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Общая площадь охваченных огнем территорий составляет 5 тыс. га. Работа по ликвидации источников возгорания осложнена сильными ветрами и изменениями их направлений, жаркой погодой, а также распространением в районах пожаров легковоспламеняющихся сухих растений.

Для борьбы с огнем дополнительно будут задействованы 12 грузовых самолетов. Также к очагам возгорания будут направлены 600 пожарников из соседней провинции Хэйлунцзян.

Напомним, в центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.