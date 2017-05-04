На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло мощное землетрясение

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой 7 баллов по шкале MSK-64.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

5 мая в 10:47 по местному времени в Кыргызстане зарегистрировали землетрясение, сила которого в эпицентре составила 7 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, передает Xinhua со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

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По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 265 км к северо-востоку от столицы Таджикистана города Душанбе.

Напомним, 29 апреля мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло Филиппины.