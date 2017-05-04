Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:30, 4 мая 2017
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В течение 4-7 мая в Украине ожидается высокая пожарная опасность.

В Украине зберігаєтсья пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"4-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Напомним, в течение 3-4 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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