В Киеве сегодня до +20°, без осадков

08:30, 4 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в чевтерг, 4 мая, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:28, а зайдет в 20:21. 

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

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