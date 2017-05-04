В Киеве сегодня до +20°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в чевтерг, 4 мая, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:28, а зайдет в 20:21.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

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