Сегодня в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +25°

08:05, 4 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 мая в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +25°.

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На западе Украины в чевтерг местами пройдет дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +23°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +20°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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