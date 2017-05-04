Сегодня в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 мая в Украине практически без осадков. На юге до +25°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +25°.

Читайте также Семь человек погибли в результате шторма в Бангладеш

На западе Украины в чевтерг местами пройдет дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +23°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +20°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.