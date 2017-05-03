В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 мая в столице без осадков, днем до +20°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер северо-восточный, до 3.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:28, а зайдет в 20:21.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 мая, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

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