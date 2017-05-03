В Украине завтра практически без осадков, на юге до +25° (видеопрогноз)

16:30, 3 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 мая, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке солнечно, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Крыму температура до +25°.

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На западе Украины в чевтерг местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +20°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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