Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины

15:56, 3 мая 2017
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В течение 3-4 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Фото УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +26° (карта)

Вечером 3 мая и 4 мая в результате выпавших осадков на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

Напомним, в Украину на следующей неделе придет существенное похолодание.

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