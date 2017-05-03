Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины

В течение 3-4 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Вечером 3 мая и 4 мая в результате выпавших осадков на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

Напомним, в Украину на следующей неделе придет существенное похолодание.