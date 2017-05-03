Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров

Вулкан Сакурадзима на южном острове Кюсю выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров.

Вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров / Zeb Blais, snowbrains.com

Местные власти закрыли для посещений зону вулкана, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

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Сакурадзима активизировался 28 апреля, когда он выбросил столб дыма примерно на 3,8 тыс. метров.

Этот вулкан считается одним из самых опасных в Японии, его регулярные извержения доставляют массу неприятностей расположенному рядом крупному городу Кагосима.

Напомним, ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.