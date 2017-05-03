Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров
Вулкан Сакурадзима на южном острове Кюсю выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров.
Местные власти закрыли для посещений зону вулкана, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.
На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы (видео)
Сакурадзима активизировался 28 апреля, когда он выбросил столб дыма примерно на 3,8 тыс. метров.
Этот вулкан считается одним из самых опасных в Японии, его регулярные извержения доставляют массу неприятностей расположенному рядом крупному городу Кагосима.
Напомним, ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.
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