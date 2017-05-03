Несмотря на перепады температур, апрель в Киеве был теплее климатической нормы

Апрель в столице был на 1,7° теплее климатической нормы, средняя температура месяца составила +10,4°.

Апрель в Киеве был на 1,7° теплее климатической нормы / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Вторая декада месяца оказалась на 0,7° холоднее климатической нормы и на 4,5° холоднее температуры первой декады.

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"Такой аномальный контраст температур между декадами еще более странный, если учесть среднюю продолжительность дня, которая за месяц выросла почти на 2 часа", - говорится в сообщении.

Начало нынешнего апреля запомнилось киевлянам аномально теплой погодой, во время которой было зафиксировано 6 температурных рекордов подряд с 1 по 4 апреля, однако середина месяца больше напоминала март, чем апрель. Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура достигла +25,8°, а холоднее всего - 21 апреля, когда минимальная температура опустилась до 0,3 градусов мороза.

В апреле в столице выпало 25 мм осадков, что составило 51% климатической нормы.

Отмечается, что "недобор" осадков с начала года уже составил 71 мм, при том что температура воздуха с января по апрель в среднем превысила климатическую норму на 2,3°.

Напомним, в Украине с 8 мая ожидается существенное похолодание.