В Украину на следующей неделе придет существенное похолодание - синоптик

С 8 мая в Украине значительно похолодает.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"С понедельника, с 8 мая, в Украину заходит более существенное похолодание. До +8...+13 градусов.

Поэтому грейтесь уже настоящим солнцем и теплом, потому что потом придется опять греться теплыми вещами и дружественной домашней или "кафешной" атмосферой", - написала синоптик.

По информации Диденко, на открытие Евровидения в Киеве (7 мая) остается высокая вероятность дождя.

Напомним, в среду, 3 мая, в Украине практически без осадков. В центре до +26°.