Семь человек погибли в результате шторма в Бангладеш

11:31, 3 мая 2017
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Не менее семи человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Бангладеш.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще десятки человек получили ранения, передает Xinhua со ссылкой на официальные источники.

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Четыре человека погибли в округе Раджшахи, расположенном в 256 км к западу от Дакки, а другие - в округе Чапай-Навабгандж в 302 км к северо-западу от столицы.

Отмечается, что в пострадавших районах сотни деревьев были вывернуты с корнем, многие дома разрушены, также парализовано авто- и железнодорожное сообщение.

Перед штормом в течение нескольких дней по всей стране стояла жаркая погода.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас.

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