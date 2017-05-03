Семь человек погибли в результате шторма в Бангладеш
Не менее семи человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Бангладеш.
Еще десятки человек получили ранения, передает Xinhua со ссылкой на официальные источники.
Из-за снегопада на и юге и востоке Чехии ввели режим стихийного бедствия
Четыре человека погибли в округе Раджшахи, расположенном в 256 км к западу от Дакки, а другие - в округе Чапай-Навабгандж в 302 км к северо-западу от столицы.
Отмечается, что в пострадавших районах сотни деревьев были вывернуты с корнем, многие дома разрушены, также парализовано авто- и железнодорожное сообщение.
Перед штормом в течение нескольких дней по всей стране стояла жаркая погода.
Напомним, по меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас.
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