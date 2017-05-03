В результате схода оползня в Кыргызстане погибли более 20 человек
Около 60 человек обратились за медицинской помощью после схода оползня в селе Аю Ошской области Кыргызстана.
Оползень, который сошел в селе Аю 29 апреля, унес жизни 24 человек, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
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Отмечается, что после происшествия в больницу Узгенского района госпитализировали 10 человек, в том числе шестерых с диагнозом "ситуационный невроз" и двух с диагнозом "гипертонический криз". Еще один житель Аю после перенесенного инсульта находится в отделении реанимации.
По официальным данным, сейчас на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, в которых участвуют около 400 сотрудников МЧС, МВД, комиссии Гражданской обороны, а также военнослужащие.
Напомним, в результате схода оползня в колумбийском городе Манисалес погибли 19 человек.
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