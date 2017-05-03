В Киеве и области сохраняется высокая пожарная опасность

Сегодня, 3 мая, в Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Отмечается, что в Киеве и Киевской области ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По прогнозам синоптиков, 3 мая в Киеве температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер северный, 3.7 м/с.