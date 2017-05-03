В Киеве сегодня днем до +18°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в столице без осадков, днем до +18°.

Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер северный, до 3.7 м/с.

Читайте также Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло Филиппины

Солнце в столице взошло в 05:30, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 мая, в Украине практически без осадков. В центре до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.