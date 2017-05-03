В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +26° (карта)

08:10, 3 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 мая, в Украине практически без осадков. В центре до +26°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +25°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +24°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +24°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +26°.

Прогноз на 3 мая / УНИАН
Прогноз на 3 мая / УНИАН

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