В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)

19:58, 2 мая 2017
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Вдоль пешеходной дорожки высажены 360 деревьев.

Цветущая сакура / REUTERS
Цветущая сакура / REUTERS

В парке "Киото" в Киеве зацвела сакура. Фотографии цветущих деревьев пользователи публикуют в соцсетях.

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Аллея сакур появилась в столице между станциями метро Черниговская и Дарница в 2011 году. Через год ее внесли в книгу рекордов Гинесса как самую длинную в мире. 360 японских сакур высажены по обе стороны пешеходной дорожки длиной 987 метров.

#моявесна

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀IRINA RURA (@i.rura)

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