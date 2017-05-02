В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)
Вдоль пешеходной дорожки высажены 360 деревьев.
В парке "Киото" в Киеве зацвела сакура. Фотографии цветущих деревьев пользователи публикуют в соцсетях.
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Аллея сакур появилась в столице между станциями метро Черниговская и Дарница в 2011 году. Через год ее внесли в книгу рекордов Гинесса как самую длинную в мире. 360 японских сакур высажены по обе стороны пешеходной дорожки длиной 987 метров.
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