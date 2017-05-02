В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)

Вдоль пешеходной дорожки высажены 360 деревьев.

Цветущая сакура / REUTERS

В парке "Киото" в Киеве зацвела сакура. Фотографии цветущих деревьев пользователи публикуют в соцсетях.

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Аллея сакур появилась в столице между станциями метро Черниговская и Дарница в 2011 году. Через год ее внесли в книгу рекордов Гинесса как самую длинную в мире. 360 японских сакур высажены по обе стороны пешеходной дорожки длиной 987 метров.

Публикация от Victoria (@princessvictoria_belize) Май 2 2017 в 5:57 PDT

Публикация от Marina Zaretskaya (@marinazaretskaya_) Май 2 2017 в 8:30 PDT