Сегодня на западе Украины пройдут дожди, температура до +25 - Укргидрометцентр
В Киеве сегодня ожидается гроза, температура днем от +18 до +20 градусов.
Синоптики прогнозируют на сегодня, 2 мая, преимущественно облачную с прояснениями погоду, в западных областях страны пройдут дожди, сообщает Украинский гидрометцентр.
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В западных областях днем столбик термометра будет колебаться от +17 до +23 градусов. В северных областях, здесь будет от +16 до +20 градусов. В восточном регионе будет от +23 до +25 градусов, а на юге - от +21 до +25 градусов.
В Киеве сегодня ожидается гроза, температура днем от +18 до +20 градусов.
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