В Украину возвращаются заморозки

В западных областях будет прохладно.

Синоптики прогнозируют заморозки на западе Украины / getbg.net

В западных областях Украины 2 мая ожидаются ночные заморозки. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

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"2 мая ночью в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях на почве местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, 1 и 2 мая в Украине будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере. Там завтра днем ожидается в пределах +11+18°, к вечеру - +8+12°.