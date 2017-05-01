В Украину возвращаются заморозки
В западных областях будет прохладно.
В западных областях Украины 2 мая ожидаются ночные заморозки. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
Украинцев предупреждают о заморозках и сильном ветре
"2 мая ночью в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях на почве местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Как сообщала синоптик Наталья Диденко, 1 и 2 мая в Украине будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере. Там завтра днем ожидается в пределах +11+18°, к вечеру - +8+12°.
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