Майские в разгаре: синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине в последний день отдыха (карта)
В столице завтра ожидается +17°.
1 и 2 мая в Украине будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере. Днем завтра ожидается в пределах +11+18°, к вечеру - +8+12°.
Синоптики прогнозируют на 1 мая дожди в северных и западных областях Украины
А юг, восточная часть и большинство центра получит в дневные часы +19+25°, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Дожди возможны лишь на Закарпатье и в Карпатах, на остальной территории Украины - солнечно, без осадков. В Киеве 2 мая синоптик прогнозирует +16+17°.
Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве до конца дня, 1 мая, ожидается местами кратковременный дождь, местами гроза.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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