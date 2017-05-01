Майские в разгаре: синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине в последний день отдыха (карта)

В столице завтра ожидается +17°.

В Украине будет умеренно тепло / Фото УНИАН

1 и 2 мая в Украине будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере. Днем завтра ожидается в пределах +11+18°, к вечеру - +8+12°.

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А юг, восточная часть и большинство центра получит в дневные часы +19+25°, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Дожди возможны лишь на Закарпатье и в Карпатах, на остальной территории Украины - солнечно, без осадков. В Киеве 2 мая синоптик прогнозирует +16+17°.

meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве до конца дня, 1 мая, ожидается местами кратковременный дождь, местами гроза.