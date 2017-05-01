Первый день мая принесет в Киев дождь и грозу

15:03, 1 мая 2017
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В столице ожидается гроза.

Жители столицы ожидают грозу / Фото УНИАН
Жители столицы ожидают грозу / Фото УНИАН

В Киеве до конца дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 1 мая в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура 17-19 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, 1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди, при этом средняя температура по всей территории страны будет сохраняться в пределах 21-23 градусов Цельсия.

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