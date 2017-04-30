Синоптики прогнозируют на 1 мая дожди в северных и западных областях Украины
По данным Укргидрометеоцентра, на территории остальных регионов Украины осадков не ожидается.
1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди, при этом средняя температура по всей территории страны будет сохраняться в пределах 21-23 градусов Цельсия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометеоцентра.
Также отмечается, что осадков следует ожидать в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
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По данным Укргидрометеоцентра, на территории остальных регионов Украины осадки не ожидаются.
Средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3-8 метров за секунду.
Согласно сообщению, в западных областях средняя температура удержится на уровне 13-20 градусов Цельсия, тогда как на всей остальной территории страны днем средняя температура будет составлять 23-25 градусов.
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