Синоптики прогнозируют на 1 мая дожди в северных и западных областях Украины

14:47, 30 апреля 2017
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По данным Укргидрометеоцентра, на территории остальных регионов Украины осадков не ожидается.

Средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3-8 метров за секунду / live4fun.ru
Средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3-8 метров за секунду / live4fun.ru

1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди, при этом средняя температура по всей территории страны будет сохраняться в пределах 21-23 градусов Цельсия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометеоцентра.

Также отмечается, что осадков следует ожидать в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

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По данным Укргидрометеоцентра, на территории остальных регионов Украины осадки не ожидаются.

Средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3-8 метров за секунду.

Согласно сообщению, в западных областях средняя температура удержится на уровне 13-20 градусов Цельсия, тогда как на всей остальной территории страны днем средняя температура будет составлять 23-25 градусов.

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